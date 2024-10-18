18/10/2024 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升37點子，報7.1196

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1274，較上個交易日跌54點子，四連跌，創8月29日以來近兩個月新低，上個交易日報7.1220。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開37點子，報7.1196，上個交易日即期匯率收盤報7.1233。

隔夜美國公布數據仍顯示經濟韌性十足，而中、日、歐等主要經濟體表現則差強人意，美元料保持強勢，人民幣持續承壓，不排除後續中間價過濾舉措重新啟用的可能。

今日稍後中國將公布經濟數據，可能顯示經濟放緩，將對今年5%左右的經濟增長目標構成風險。不過市場預期年內剩下的兩個多月時間內增量刺激政策仍會陸續出台，「努力完成」全年目標任務。

隔夜美國公布的9月零售銷售增長0.4%，而上周初請失業金的人數減少1.9萬人，10月費城聯邦儲備銀行製造業指數明顯高於市場預期，數據顯示美國經濟仍顯韌性，這增強了人們對美聯儲將在未來一年半內以較小步伐降息的預期。(sl)