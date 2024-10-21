18/10/2024 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收升198點止四連跌，報7.1035

《經濟通通訊社18日專訊》人民銀行助力資本市場穩定發展的兩項工具(互換便利、股票回購增持再貸款)今日落地，A股市場狂飆，人民幣匯率亦止跌回升。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1035，較上個交易日4時30分收盤價升198點子，止四連跌，創10月14日以來近一周新高，全日在7.1030至7.1260之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)亦收復7.12關，現升205點子，報7.1160。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1274，較上個交易日跌54點子，四連跌，創8月29日以來近兩個月新低，上個交易日報7.1220。

市場人士稱，美國大選的不確定較大，人民幣面臨大幅波動風險，但在此之前大概率會保持區間震盪，若貶值壓力增大，後續包括中間價過濾等維穩政策可能加碼。今日中國公布的三季度經濟數據基本符合預期，而監管層繼續釋放善意也有助穩定市場情緒。

中國新出爐的宏觀數據顯示，三季度GDP同比增長4.6%創六個季度最低；不過9月經濟整體表現均好於預期，規上工業增加值及社會消費品零售總額同比分別增5.4%、3.2%，增速均創四個月最高：1-9月固定資產投資增速持穩於3.4%；9月城鎮調查失業率5.1%降至三個月新低。(sl)