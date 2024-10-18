18/10/2024 09:37

【聚焦數據】統計局：9月70城樓價降幅環比趨穩，同比擴大

《經濟通通訊社18日專訊》國家統計局公布9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，9月70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅總體趨穩、同比降幅擴大，並指問卷調查結果顯示，9月下旬以來，房地產市場信心增強、預期改善。



*三線城市新房售價環比跌幅略為收窄*



9月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7%、0.9%和1.0%，上海上漲0.6%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

同期，一線城市二手住宅銷售價格環比下降1.2%，降幅比上月擴大0.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.3%、1.2%、1.1%和1.3%。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅與上月相同。



*一二三線城市新房二手房價格同比跌幅均擴*



9月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降4.6%、10.3%和8.6%，上海上漲4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降5.7%和6.6%，降幅均比上月擴大0.4個百分點。

同期，一線城市二手住宅銷售價格同比下降10.7%，降幅比上月擴大1.3個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降10.3%、7.6%、12.8%和12.0%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降8.9%和9.0%，降幅比上月分別擴大0.3個和0.5個百分點。



*9月下旬以來市場對未來半年樓市信心增強*



此外，國家統計局對70個大中城市在9月下旬開展的月度房價問卷調查顯示，預期未來半年新建商品住宅和二手住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員佔比分別為58.3%和45.4%，對比上月調查結果，分別提高10.0個和6.5個百分點。(sl)