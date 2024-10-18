18/10/2024 09:54

【聚焦數據】測算：9月70城房價同比降幅5.8%創逾九年最大

《經濟通通訊社18日專訊》國家統計局今日公布9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌5.8%，續創2015年5月以來逾九年最大降幅。9月環比則跌0.7%，為連續第15個月下跌；此前四個月均跌0.7%。

經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有三個（上月兩個）；下跌66個（上月67個）；持平的有一個（上月一個）。

國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，9月70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅總體趨穩、同比降幅擴大。問卷調查結果顯示，9月下旬以來，房地產市場信心增強、預期改善。

9月底的政治局會議提出要「促進房地產市場止跌回穩」，而包括人行、財政部、住建部等在內的多個部委近一個月來召開了多場發布會，提出了多項增量政策。(sl)