18/10/2024 10:41

【傾力救市】人行：股票回購增持再貸款，利率1.75%期限1年

《經濟通通訊社18日專訊》中國人民銀行公告正式推出股票回購增持再貸款。即日起，21家全國性金融機構可向符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款用於股票回購和增持，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3000億元人民幣，利率1.75%，期限1年，可視情況展期。

21家金融機構自主決策是否發放貸款，合理確定貸款條件，自擔風險，貸款利率原則上不超過2.25%。申請貸款的上市公司和主要股東應當開立單獨的專用證券帳戶，專門用於股票回購和增持。該專用證券帳戶只允許開立一個資金帳戶，且應當選擇貸款機構為第三方存管銀行。

貸款資金「專款專用，封閉運行」。21家金融機構對上市公司和主要股東開立銀行貸款專用帳戶，同時開立與前述專用證券帳戶對應的資金帳戶，將貸款發放至該資金帳戶，監督上市公司和主要股東做到專款用於股票回購和增持。在貸款全部清償前，資金帳戶不允許支取現金或對外轉帳。(sl)