18/10/2024 10:51

【傾力救市】互換便利啟動，20家證券基金首參與，額度超二千億

《經濟通通訊社18日專訊》中國人民銀行公告，即日起正式啟動證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)操作。目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2000億元人民幣。即日起，人行將根據參與機構需求正式啟動操作，支持資本市場穩定發展。

公告指，人行委託特定的公開市場業務一級交易商(中債信用增進公司)，與符合行業監管部門條件的證券、基金、保險公司開展互換交易。互換期限1年，可視情展期。互換費率由參與機構招投標確定。可用質押品包括債券、股票ETF、滬深300成分股和公募REITs等，折扣率根據質押品風險特徵分檔設置。通過這項工具獲取的資金只能投向資本市場，用於股票、股票ETF的投資和做市。(sl)