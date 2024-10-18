18/10/2024 10:00

同比變動(%) 金額(億元人民幣) 國內生產總值 2024年第三季 +4.5 332910 2024年第二季 +4.7 320537 2024年第一季 +5.3 296299 2023年全年 +5.2 1260582 2023年第四季 +5.2 347890 2023年第三季 +4.9 319992 2023年第二季 +6.3 308038 2023年第一季 +4.5 284997

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，第三季GDP同比增4.6%，略優預期的增長4.5%，為2023年第一季新冠疫情後重新開放以來最低季度水平。首三季GDP增4.8%。初步核算，前三季度國內生產總值949746億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長4.8%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%。從環比看，三季度國內生產總值增長0.9%。分產業看，第一產業增加值57733億元，同比增長3.4%；第二產業增加值361362億元，增長5.4%；第三產業增加值530651億元，增長4.7%。