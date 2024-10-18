18/10/2024 10:00

【聚焦數據】內地9月工業增加值增5.4%，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，9月全國規模以上工業增加值同比增5.4%，優預期的4.5%，比上月加快0.9個百分點；環比增長0.59%。

前三季度，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%。分三大門類看，採礦業增加值同比增長2.9%，製造業增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.3%。裝備製造業增加值同比增長7.5%，高技術製造業增加值增長9.1%，增速分別快於全部規模以上工業1.7和3.3個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.3%；股份制企業增長6.1%，外商及港澳台投資企業增長3.9%；私營企業增長5.5%。

分產品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量同比分別增33.8%、26%、25.4%。