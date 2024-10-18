18/10/2024 10:00

【聚焦數據】內地9月社會消費品零售總額增3.2%，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，9月份，社會消費品零售總額同比增長3.2%，比上月加快1.1個百分點，大幅高於預期的增2.5%。汽車、家電等商品銷售向好，9月份限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長20.5%、12.3%、10.0%；汽車類、家具類商品零售額均增長0.4%，增速由負轉正。

前三季度，社會消費品零售總額353564億元(人民幣．下同)，同比增長3.3%。

按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額305869億元，同比增長3.2%；鄉村消費品零售額47695億元，增長4.4%。

按消費類型分，商品零售額314149億元，增長3.0%；餐飲收入39415億元，增長6.2%。部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長9.9%、4.5%；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.9%、9.7%。

全國網上零售額108930億元，同比增長8.6%。其中，實物商品網上零售額90721億元，增長7.9%，佔社會消費品零售總額的比重為25.7%。



