18/10/2024 10:00

【聚焦數據】首三季全國固定資產投資增3.4%，略優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，前三季度，全國固定資產投資（不含農戶）378978億元，同比增長3.4%，略優預期的3.3%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.7%。



*民間投資下降0.2%*



分領域看，基礎設施投資同比增長4.1%，製造業投資增長9.2%，房地產開發投資下降10.1%。

分產業看，第一產業投資同比增長2.3%，第二產業投資增長12.3%，第三產業投資下降0.7%。民間投資下降0.2%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.4%。

高技術產業投資同比增長10.0%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長9.4%、11.4%。

9月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.65%。