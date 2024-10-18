18/10/2024 10:00

【聚焦數據】首三季全國房地產投資下降10.1%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，1-9月，全國房地產開發投資78680億元(人民幣．下同)，同比下降10.1%，降幅較1-8月略微收窄0.1個百分點；其中，住宅投資59701億元，下降10.5%。



*住宅竣工面積下降23.9%*



1-9月，房地產開發企業房屋施工面積715968萬平方米，同比下降12.2%。其中，住宅施工面積501051萬平方米，下降12.7%。房屋新開工面積56051萬平方米，下降22.2%。其中，住宅新開工面積40745萬平方米，下降22.4%。房屋竣工面積36816萬平方米，下降24.4%。其中，住宅竣工面積26871萬平方米，下降23.9%。

1-9月，房地產開發企業到位資金78898億元，同比下降20.0%。其中，國內貸款11466億元，下降6.2%；利用外資29億元，下降19.9%；自籌資金28680億元，下降9.1%；定金及預收款23593億元，下降29.8%；個人按揭貸款11079億元，下降34.9%。