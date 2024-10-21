18/10/2024 17:03

《陸言堂－陳永陸》人行出招，恒指短線上試21500點

《陸言堂》中國公布上季GDP按年增長只有4.6%，雖然較市場預期為佳，但亦反映出中國經濟今年「保五」有一定難度，所以在數據公布後，中港股市其實有一定壓力。不過，在經濟數據公布後，人民銀行推出兩個大措施，刺激A股及港股大升：一，互換便利；二，上市公司回購再貸款，將增加入市資金共8000億元（人民幣．下同）。當然，人行「放水」，代表有新資金可動用入市，這對市場自然會帶來支持，可是人行新的政策如何執行，仍然是市場焦點所在。



根據人行的政策，上市企業和主要股東只要披露回購計劃，便可申請以上的新措施，不過人行嚴格限制資金一定要用於回購，以及須於場內增持。可是有一條款值得留意，就是人行雖訂明股東或企業回購後，專用帳戶不允許支取現金或對外轉帳，即不可用來抵押，但股東仍可利用原持有的股權作抵押，套取現金，即上市公司的大股東如果要套現，其實並不困難。



*人行新政策細節未明*



當然，是否可令市場持續回穩，還要看更多細節，但人行在新聞稿指出，發布了《關於做好證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)相關工作的通知》，可是在人行官網卻找不到當中的內容，即市場大部分人士仍不清楚細節，所以今日中港股市上升，似乎只是受氣氛帶動。



至於官媒《中新社》引用權威專家補充了兩點：一，政策可以持續為非銀機構帶來增量資金；二，政策可為股市帶來穩定器作用，因為當股市下跌時，金融機構可借錢買貨；金融機構亦可在面對贖回時，不用向市場沽貨，而是以相關資產向人行借錢來應付贖回。



不過，人行披露細節不多，例如只提及互換期限一年，可視情展期，互換費率由參與機構招投標確定；質押品折扣率根據風險特徵分檔設置；目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有20家，首批申請額度已逾2000億元，但會否增加額度、會否有更多金融機構參與等，其實仍然未有更多資料發布，更重要是2000億元額度會否持續支持股市，亦是一大問號。



而且，今次政策是會根據抵押品的風險，計入折扣率，互換是有成本，因此最終對市場帶來的實質效應有多大，仍然有待考證。不過，由於技術上，恒指在失守20天平均線後失而復得，所以恒指短期可望再度上試21500點關口，再看政策是否真的可持續為市場帶來支持，才可判斷港股是否可再上試23000點關口。《獨立股評人 陳永陸》



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