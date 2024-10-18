18/10/2024 09:43

【施政報告】丘應樺：烈酒稅兩級制是平衡做法，已獲盧寵茂支持

《經濟通通訊社18日專訊》施政報告宣布下調烈酒稅，商務及經濟發展局長丘應樺指，調低烈酒稅，以兩級制實施，是收了不同意見後，作出平衡的做法，希望促進高價烈酒貿易的同時，可減少醫護界對酗酒的憂慮，預料措施將令政府每年少收2億元稅款。

丘應樺在電台節目表示，措施推出前，已徵詢醫務衞生局長盧寵茂的意見，並已得到對方的支持和認同，又指醫護界得悉烈酒稅分兩級實施後，都認為對公共健康的影響沒有預期般大。

丘應樺又表示，本港與中東的交往日益頻繁，當局希望引入更多中東投資和旅客，旅發局、機管局和酒店業界都會配合，包括提供更多配套，例如在酒店提供祈禱地方，標示朝向麥加的方向等，希望可令旅客賓至如歸。他又認為，的士司機如有興趣，也可以嘗試學習簡單的阿拉伯話，與旅客溝通。

丘應樺昨日稱，有必要立即減免烈酒稅，若設緩衝期反倒容易令市場誤解，現時業界可以即時受益，制定營商安排。(cl)

