18/10/2024 09:48

【施政報告】政府初步構思違規經營劏房需監禁至少兩年

《經濟通通訊社18日專訊》施政報告提出以立法方式制定合規「簡樸房」制度，就面積、結構、消防安全、通風等訂定最低標準要求，最快明年第四季開始登記並接受認證申請，目標明年內完成立法。行政長官李家超表示，業主將來出租不合規格的劏房，刑罰或最少監禁兩年。



*一至兩年寬限期，以供業主改裝*



財政司副司長黃偉綸表示，「簡樸房」的意思是「簡單、樸實」，能反映政策精髓。初步計劃明年內完成立法，第四季起登記。登記期約一年至年半，並同步接受新進場的「簡樸房」認證申請。已經登記的單位，可於登記期內獲得一至兩年的寬限期，以供業主改裝。若之後仍違規經營，考慮至少判囚兩年。



*登記期後按實際情況決定執法行動的時機*



何永賢表示，建議寬限期不要太短，要有足夠時間讓現有分間單位去矯正，而登記期和寬限期內，會容許繼續出租已經登記的單位。在登記期結束後，除非相關單位已經作出登記，或獲得寬限期，否則便要取得專業人士的「簡樸房」認證才可以合法出租。政府會在登記期結束後，因應整體房屋供應和其他實際情況，決定採取執法行動的時機。

黃偉綸表示，全港有約11萬劏房戶，涉及約22萬名居民，處理劣質劏房需穩慎有序，配合公營房屋供應步伐，讓相關業主和住戶有足夠時間作安排，避免引起劏房居民混亂和恐慌，甚至流離失所。

政府昨天進一步公布「簡樸房」標準，樓面面積不少於8平方米，即大約86平方呎，樓面至天花高度不少於2.3米，如沒有獨立圍封廚房，就不能明火煮食，每間「簡樸房」要設獨立火警偵測器。(cl)