21/10/2024 17:38

《外圍焦點》達拉斯聯儲總裁發表講話，美國公布領先指標

《經濟通通訊社21日專訊》在一系列公司財報鼓勵下，美股創出2024年最長單周上漲紀錄。道指與標普500指數上周五（18日）同創收市歷史新高，三大股指均連續第六周錄得升幅。道指升36.86點或0.09%，報43275.91點；標普500指數升23.20點或0.40%，報5864.67點；納指升115.94點或0.63%，報18489.55點。港股方面，恒生指數收市報20478，跌325點或1.6%，成交1956億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:55pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在2024年美國證券行業和金融市場協會(SIFMA)年會前發表講話並參加主持的問答環節。22日凌晨1:00am，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加該市商會會議。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布9月領先指標，跌幅料由0.2%擴大至0.3%。

在美國，今晚公布業績的公司有:羅技(LOGI)等。(wa)