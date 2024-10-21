21/10/2024 07:50

《國金頭條》企業財報亮眼，美股創2024年最長周線上漲紀錄

《經濟通通訊社21日專訊》在一系列公司財報鼓勵下，美股創出2024年最長單周上漲紀錄。道指與標普500指數上周五（18日）同創收市歷史新高，三大股指均連續第六周錄得升幅。

道指升36.86點，或0.09%，報43275.91點；標普500指數升23.20點，或0.40%，報5864.67點；納指升115.94點，或0.63%，報18489.55點。

Netflix強勁季績表現刺激市場情緒，市場關注美國總統大選情況，以及多位聯儲局官員發表的講話，包括亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)和明尼阿波利斯聯儲行長尼爾卡什卡里(Neel Kashkari)等。

其中博斯蒂克表示，工資和收入的升幅超過通脹，通脹上升時聯儲局將會採取積極行動。他又指首次大幅減息的舉動適當，對此感到非常滿意。

但他亦指出，物價和消費者支出仍存在很大不確定性。勞動力市場強勁，通脹已大幅下降，但通脹工作尚未完成，仍需保持警惕。

美國銀行策略師Michael Hartnett表示，鑒於特朗普贏得美國總統大選和共和黨控制國會的可能性上升，投資者已開始增持在這位前總統2016年獲勝之後表現出色的資產。



*日圓跌破150關口之後反彈*



美元結束了連續五天的漲勢，美匯指數跌0.3%，報103.49，創9月底以來最大單日跌幅。美元兌日圓接近盤中低點，跌0.5%，至149.5，此前周四（17日）一度升逾150關。日本負責國際事務的副財相三村淳告訴記者，將繼續以高度緊迫感監控外匯市場，包括任何投機行為。

英鎊兌美元漲0.3%，至1.3044。歐元兌美元漲0.3%，至1.0864。澳元兌美元漲0.1%，至0.6704。紐元兌美元漲0.1%，至0.6067。



*金價日內再創新高*



中東地緣政治、美國總統大選，以及央行買盤等眾多因素推動下，金價日內再創新高，紐約期金突破2700美元關口，最高報每盎司2713.93美元。

原油逾一年來最大周線跌幅，因為美國重啟旨在終結中東衝突的行動，此外，中國原油需求下滑。紐約期油下跌逾2%，結算價約每桶69美元，本周跌幅為8.4%，為2023年10月以來最大。布蘭特期油回落1.9%，結算價約每桶73美元。(jf)