21/10/2024 09:14
【傾力救市】表列內地金融業務獲批SFISF之港股名單
《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行10月18日公布，即日起正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作。「證券、基金、保險公司互換便利」支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成份股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產，從而改善證券公司的證券流動性狀況。據中證監網站消息，截至10月18日，中證監已經同意20家證券、基金公司參與SFISF操作。
表列7家有份參與SFISF的證券公司：
表列2家旗下業務有份參與SFISF的證券公司：
(nw)
表列7家有份參與SFISF的證券公司：
|中國銀河(06881)
|廣發証券(01776)
|中金公司(03908)
|國泰君安(02611)
|中信証券(06030)
|中信建投証券(06066)
|華泰證券(06886)
表列2家旗下業務有份參與SFISF的證券公司：
|港股上市公司
|獲同意參與SFISF業務主體
|浙江滬杭甬(00576)
|子公司浙商證券(滬:601878)
|申萬宏源(06806)
|子公司申萬宏源證券
(nw)