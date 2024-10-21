21/10/2024 09:14

中國銀河(06881) 廣發証券(01776) 中金公司(03908) 國泰君安(02611) 中信証券(06030) 中信建投証券(06066) 華泰證券(06886)

港股上市公司 獲同意參與SFISF業務主體 浙江滬杭甬(00576) 子公司浙商證券(滬:601878) 申萬宏源(06806) 子公司申萬宏源證券

《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行10月18日公布，即日起正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作。「證券、基金、保險公司互換便利」支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成份股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產，從而改善證券公司的證券流動性狀況。據中證監網站消息，截至10月18日，中證監已經同意20家證券、基金公司參與SFISF操作。表列7家有份參與SFISF的證券公司：表列2家旗下業務有份參與SFISF的證券公司：(nw)