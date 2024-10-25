21/10/2024 09:24

【國際要聞】日本大選最後一周，反核孤男襲擊自民黨總部和首相府

《經濟通通訊社21日專訊》日本即將於本月27日舉行大選前，一名反核人士上周六（19日）連環襲擊自民黨總部和首相官邸，導致首相官邸3名警員吸入不明氣體，喉部輕傷。

調查人員周日（20日）透露，49歲嫌疑人臼田敦伸，來自埼玉縣。他先於當日清晨6時許向東京都千代田區的自民黨總部，投擲5至6枚疑似汽油彈，擊中一輛防暴警車，火勢很快被撲熄，沒有人受傷。

他之後駕車撞向首相官邸的防護欄，並下車向警員投擲疑似煙霧彈的物體，當場被警方拘捕。新任首相石破茂事後稱，政府會努力確保選舉和民主不受破壞，強調民主絕不能屈服於暴力。

臼田的父親在接受採訪時表示，兒子目前單身，曾從事運輸工作，2011年福島第一核電站核事故後，致力反核活動，且不滿選舉保證金制度。(jf)