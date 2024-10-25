21/10/2024 14:00

【國際要聞】印尼新任總統普拉博沃就職，財長為三朝元老增延續性

《經濟通通訊社21日專訊》印尼新任總統普拉博沃周日（20日）宣誓就職，並公布了內閣名單，近一半部長獲留任，其中財長穆里亞尼成為第一位在三位不同總統領導下，擔任財長的官員，顯示這個東南亞最大經濟體的政策連續性。

普拉博沃的內閣是蘇哈托1998年倒台以來規模最大的，其中不乏一些他最親密的盟友。穆里亞尼過去20年曾在其他兩任總統的政府中工作，此次留任可能會鞏固投資者對印尼財政前景的信心。

普拉博沃擬推進雄心勃勃的支出計劃，包括為學齡兒童提供近300億美元的免費午餐計劃。在就職講話中，普拉博沃敦促政府不要對過去10年約5%的平均每年經濟增「過於自滿」。他的目標是在五年任期內將經濟增速提高到8%。



*韓正出席普拉博沃就職儀式*



習近平主席特別代表、中國國家副主席韓正赴雅加達出席了普拉博沃就職儀式，並同其會見，表示中方將支持普拉博沃總統順利施政。(jf)