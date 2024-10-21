21/10/2024 11:13

《駐京專電》首次落地中國內地，Sibos年會在京開幕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》由環球銀行金融電信協會(Swift)主辦的「Swift國際銀行業運營大會」（Sibos年會）今日在北京國家會議中心開幕。這是Sibos年會首次落地中國內地。Sibos年會是金融行業標誌性國際會議，被業界譽為金融界「奧運會」。本屆Sibos年會上，全球主要金融機構將就監管政策、金融創新、支付體系改革等熱點話題，開展深入交流與探討。

在開幕式上，北京市市長殷勇、人民銀行陸磊副行長出席並致辭，Swift全球首席執行官Javier Perez-Tasso和渣打銀行行政總裁Bill Winters擔任開幕嘉賓並交流發言。

本次Sibos2024年會展覽分為主體展(Exhibitor)和金融科技展(Discover)，主體展區133家金融機構和第三方機構參展，外資114家（中資19家），佔比86%，以歐美地區機構居多(45%)，包括摩根大通、花旗銀行、匯豐銀行、美國銀行、法國巴黎銀行等24家全球系統重要性金融機構，以及中央國債登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、人民幣跨境支付系統、香港金融管理局、香港交易及結算所有限公司、上海清算所等；金融科技展區50餘家企業參展，包括首次參展的國際清算銀行創新中心等。

Sibos年會始辦於1978年，由歐洲、美洲和亞洲的國際金融中心城市輪流舉辦，香港曾於1991年和2009年舉辦。