21/10/2024 16:05

【聚焦數據】北京首三季GDP增5.1%，消費零售額降1.6%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》北京市統計局公布，前三季度，全市實現地區生產總值33462億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長5.1%。分產業看，第一產業實現增加值71.5億元，下降0.4%；第二產業實現增加值4757.9億元，增長5.2%；第三產業實現增加值28632.5億元，增長5.1%。



*前三季度汽車製造業增長34.4%*



前三季度，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長6.9%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長19.5%和18.4%，電力、熱力生產和供應業增長9.0%，醫藥製造業增長1.6%。製造業高端化及智能化加快推進，規模以上工業中，戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長14.0%和8.3%（二者有交叉），所佔比重分別為41.9%和32.0%，同比提高3.3個和1.1個百分點，新能源汽車、工業機器人、風力發電機組產量分別增長5.5倍、62.8%和21.2%。規模以上工業出口交貨值1500.3億元，增長13.8%，其中汽車製造業增長34.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長13.5%。



*製造業投資增長44%，房地產開發投資下降4.5%*



前三季度，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長7.8%。其中，在大規模設備更新政策推動下，設備購置投資增長34.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業帶動作用明顯。分領域看，基礎設施投資增長22.2%，製造業投資增長44%，房地產開發投資下降4.5%。分產業看，第一產業投資增長11.3%，第二產業投資增長30.5%，第三產業投資增長5.5%。高技術產業投資保持活躍，高技術製造業和高技術服務業投資分別增長66.7%和28.9%。

前三季度，全市房屋施工面積11004.0萬平方米，同比下降9.6%，其中住宅施工面積5517.1萬平方米，下降8.8%。全市商品房銷售面積766.8萬平方米，同比下降2.3%，其中住宅銷售面積535.6萬平方米，下降6.7%。



*前三季社會消費品零售總額下降1.6%*



前三季度，全市市場總消費額同比增長2.9%。其中，服務性消費額增長7.1%；實現社會消費品零售總額10306.3億元，下降1.6%。社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售9353.0億元，下降1.2%，餐飲收入953.3億元，下降5.1%；按商品類別分，限額以上批發和零售業中，與升級類消費相關的金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長18.5%和6.8%，消費品以舊換新政策效果顯現，家用電器和音像器材類商品零售額增長10.2%，新能源汽車零售額增長22.4%。限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業實現網上零售額4072.9億元，增長4.6%。

前三季度，全市城鎮調查失業率均值為4.1%，低於上年同期0.4個百分點；9月份，城鎮調查失業率為4.2%，環比下降0.1個百分點。