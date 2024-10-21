21/10/2024 08:33

【傾力救市】中證監吳清：冀專家、財經媒體講好中國資本市場故事

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》中證監近日召開進一步全面深化資本市場改革專家學者與媒體負責人座談會。中證監主席吳清表示，希望專家學者、財經媒體客觀理性講好中國經濟和中國資本市場故事，傳遞信心和正能量。歡迎專家學者、媒體記者及時向中證監反映市場呼聲、建言獻策、開展監督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展。

中證監新聞稿指出，座談中，大家一致認為9月26日中央政治局會議召開以來，一攬子有針對性的增量政策接續發力，釋放了加力推動經濟持續回升向好的積極訊號，有效提振了資本市場投資者信心和活躍度，股市活力的提升也將促進「金融活、經濟活」正反饋效應的釋放。

新聞稿並指出，大家認為，要珍惜、呵護當前良好勢頭，通過進一步全面深化資本市場改革激發市場活力，以改革實績實效進一步穩預期、強信心。與會代表並就資本市場下一步全面深化改革提出具體建議，包括進一步增強資本市場制度包容性、適配性和精準性，打通制度執行「最後一公里」，推動更多優質科技企業發行上市、併購重組等案例落地。

同時，統籌推動融資端和投資端改革，逐步實現IPO(首次公開發行)常態化，積極培育耐心資本，大力引導中長期資金入市；綜合施策提振資本市場，進一步完善資本市場基礎制度，改進和優化預期管理，加強投資者教育和服務，引導理性投資、價值投資、長期投資。