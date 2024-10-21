21/10/2024 09:24

《駐京專電》金監總局：加強香港國際地位，推動離岸人民幣發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》國家金監總局國際合作司(港澳台辦公室)司長姜波在金融街論壇上表示，將全面致力於培育香港的金融能力，利用其在「一國兩制」原則之下的獨特優勢，持續加強香港的國際地位。

姜波指出，將鼓勵外資金融機構擴大在香港的運營。將支持中國的銀行和保險公司去發行以人民幣計價的債券和股票，推動香港的離岸人民幣市場的發展，加強香港作為離岸人民幣中心的地位。此外，鼓勵中資機構在香港設立全球或地區總部。

他表示，要深化兩地的金融市場互聯互通，將持續優化跨境財付通，並且擴大合格投資產品和投資者範圍。支持金融機構來參與「債券通」和其他的機制。利用這些政策更好地促進保險服務還有其他的金融服務，並且促進兩地共享資本和人才資源。此外，加強金融科技方面的監管合作，支持香港作為金融科技中心的發展，並且加強在監管方面的對接，加強政策框架。