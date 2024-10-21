21/10/2024 09:24

【傾力救市】社保基金：提高基本養老保險基金投資規模和比例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》全國社會保障基金理事會副理事長武建力在金融街論壇上表示，希望能進一步提高基本養老保險基金委託投資規模和比例，提升基本養老保險基金整體收益率。

同時，還要進一步優化各支柱養老金投資政策，放寬投資比例限制，讓各類養老金在分散風險的基礎上，提高長期投資收益。

從未來發展看，應多措並舉壯大各支柱養老金儲備規模，提高養老金長期收益水平。推動養老金融高質量發展，需要監管機構和市場投資主體同向發力，從本金、收益、期限等固定的三要素著手，多管齊下，多措並舉。

武建力表示，建議加快推動各類養老金管理機構建立長周期的考核機制，以3年至5年的維度進行績效評估和考核激勵，讓長期資金理念能夠真正落地。這樣不僅可以使市場中的長期資金真正做到長期化，還可以引導更多長期資金進入市場。