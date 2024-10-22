21/10/2024 16:30

金價升破二千七美元創新高，紫金業績對辦獲唱好，金礦股可點揀？

《經濟通通訊社21日專訊》中東局勢緊張、美國總統大選形勢未明朗、預期歐美持續減息，以及央行買盤等眾多因素推動下，紐約期金上周五(18日)漲0.8%至2730美元，再創歷史新高，今年至今已累升逾三成，有專家指明年初可能見3000美元。金礦股今日普遍逆市造好，其中紫金礦業(02899)公布第三季盈利按年升58%，收入升7%，有大行指其業績略勝預期，其中瑞銀予目標價22.3元，紫金曾飆逾半成。不知金價還可上望多少？紫金可否看高一線？抑或有其他選擇包括黃金ETF？



*中東及俄烏局勢緊張，美大選形勢未明朗*



黃金正受惠多個利好因素，中東局勢方面，雖然以色列證實哈馬斯領導人Yahya Sinwar已被以軍打死，但副首領Khalil al-Hayya指，其餘被扣押的以色列人質，只有在停火協議下才會放還。另黎巴嫩真主黨一架無人機在以色列總理私人住宅附近爆炸後，內塔尼亞胡與高級安全助手舉行一系列會議，討論研究對伊朗下一次襲擊計劃。另邊廂，俄烏局勢再度緊張，朝鮮已決定向俄羅斯派出4個旅團規模的特戰部隊士兵參戰，首批1500名已抵達俄羅斯，預計在展開適應性訓練後投入俄烏作戰前線。韓國總統尹錫悅主持召開緊急安保會議。

另外，美國總統大選將於11月初舉行，兩黨候選人在地緣政治問題上的表態及後續選情發展，也會影響金價表現。而民調顯示美國共和黨總統候選人特朗普與民主黨候選人賀錦麗之間的較量可能是數十年來最接近一次。



*料歐美持續減息，央行頻頻增持黃金*



另方面，美國近期公布多項9月經濟數據，均反映經濟放緩情況未如想像般嚴峻，令市場預期11月議息會議未必會再一次出現大手減息，但隨著近兩周首領失業救濟金人數處於高水平，利率期貨仍估計美國未來兩次議息會議均會減息0.25厘。此外，歐洲央行上周進行今年第三度減息，現時利率期貨預測歐央行12月最少會減息0.25厘，有近一半機會減息0.5厘。

而自去年開始，環球多國央行已不斷增持黃金作儲備，其中中國人民銀行被認為是去年全球最大的單一黃金買家，雖然近月已連續5個月沒有增持黃金，但其餘新興國家如土耳其、印度和波蘭等仍持續購買黃金，墨西哥、捷克及蒙古央行官員近日也表態繼續增持黃金。根據2024年央行黃金儲備調查顯示，29%央行機構表示未來12個月將會增持黃金儲備，為近6年來最高值，增持原因包括無違約風險、抗通脹、防止經濟衰退及黃金的高流動性等，反映出黃金的高度吸引力。



*專家：金價今年底前或達2850美元，明年初或升至3000美元*



美國媒體《CBS News》報道，珠寶公司Bario Neal財務總監Ruhee Rathod表示，愈來愈多投資者尋求多元化，是推升黃金價格的關鍵因素。預估今年底前金價很有可能達到每盎司2850美元，儘管看好黃金前景，但金價要攀升到3000美元大關，可能要等到2025年初。投顧公司ClientFirst Wealth Management總裁Ed Mahaffy則指，金價上漲超過20%後，年底前是否會達到3000美元值得懷疑。他認為目前金價升勢將趨於平穩，目標價格應該會在近期高點5至7%範圍內。

國際匯率網InternationalMoneyTransfer理財規劃師Steven Kibbel表示，在市場低迷時期，即使黃金價格停滯不前，仍有助於保護投資組合。建議投資人關注黃金在多元化投資組合中的作用，而非金價是否很快能突破3000美元。此外，黃金一直以來都是長期投資，而非快速致富的方法。



*紫金首三季純利升51%，第三季多賺58%收入升7%*



紫金礦業公布，截至9月30日止第三季純利約92.73億元人民幣，按年升約58.17%，扣除非經常性損益之純利83.14億元，升約49.7%，營業收入799.79億元，升7.1%。加權平均淨資產收益率7.14%，升1.34個百分點。另首三季純利243.6億元人民幣，按年升50.68%，扣除非經常性損益之純利237.8億元人民幣，升56.16%，營業收入2303.9億元人民幣，升2.39%。加權平均淨資產收益率20.22%，升3.46個百分點。集團指，純利上升因生產運營管理能力穩步提升，主要礦產品產量增長，以及成本得到有效控制，並對金屬市場的研判能力進一步提升，獲得金屬價格上漲帶來的收益。

另集團指，首三季礦產金產量增加8%，礦產銅產量增加5%，礦產銀產量增加7%，礦產鋅產量年減4%，礦場企業毛利率57.71%，按年增7.42個百分點；綜合毛利率19.53%，按年增加4.37個百分點。



*高盛：紫金季績符預期看21.5元，摩通：料股價反應略正面*



高盛發表研報指，紫金礦業第三季業績符合該行預期，並勝市場預期，首三季經營現金流按年升40%，自由現金流按年升9倍，淨負債率由去年底的115%降至第三季的90%。下調其今明兩年盈測介乎2%至5%，反映對銅價預測及剛果(金)Kamoa銅礦產量預期被下調，部分由金價預測上調抵銷。紫金近期宣布收購Akyem金礦或帶來明年黃金產量7%及盈利2%上望空間。紫金屬少數礦商同時受惠產量及商品價格上升，料其2026年經常性業務純利達413億元人民幣，對比去年224億元人民幣，年複合增長率23%，續列於「確信買入名單」，維持「買入」評級，目標價21.5元不變。

摩通表示，紫金第三季錄得一筆一次性合共10億元人民幣的投資公允值變動收入，帶動季度稅後盈利略勝預期，若撇除相關影響，核心稅後利潤按年增長50%，按季跌10%，大致符合預期。期內自由現金流高達100億元人民幣，淨負債比率降至約70%，由於繼續看好銅價及金價前景，繼續將紫金列作行業首選，預期業績後股價反應略為正面，維持「增持」評級，目標價20元。



*瑞銀：第三季純利超出大部分投資者預期，予目標價22.3元*



瑞銀指，紫金今年首9個月的純利表現，分別達該行及市場全年預期的78%及76%，而單看第三季純利表現超出大部分投資者預期。雖然紫金今年第三季營運數據基本符合預期，不過由於第三季業績主要由非核心業務帶動，故預料投資者正面反應有限，將其目標價定於22.3元，給予「買入」評級。

摩根士丹利稱，紫金首9個月淨利潤同比增51%，第三季淨利潤按季升5%，符合預期。第三季毛利為147億元人民幣，對比第二季則為149億元人民幣。受銅價拖累，整體毛利率由第二季的19.7%收縮至第三季的18.4%。銅及黃金產量有望達到年度目標，予「增持」評級，目標價20.2元。



*何啟俊：金價易升難跌或見2900美元，山東黃金更值博17.5元可吸*



俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，金價受多個因素支持易升難跌。雖然美國減息步伐仍存在分歧，但隨著美國通脹回落兼就業市場仍穩健，聯儲局應會持續減息步伐。另環球央行料會繼續增持黃金，除因避險需求外，亦有去美元化的需要。此外，北韓決定派兵支援俄羅斯進攻烏克蘭，令地緣政局又多一個變數。受上述因素支持，金價應可見2800至2900美元，但3000美元始終是大位，是否升至暫難預料。

何啟俊續指，雖然金價高位難估，但對其看法樂觀，金礦股料可受惠，只是近期多少受制大市氣氛，走勢較金價落後，其中紫金屬藍籌，更受大市影響，而若看好銅價受惠能源轉型等因素，不如買江西銅(00358)，未必要買紫金。因此，較看好規模較小的金礦企業，其中山東黃金(01787)料很難大幅回落，可於17.5元買入。另外，黃金ETF也可吼，其中SPDR金ETF(02840)走勢強，已連續出現多支陰燭，可稍回至1920至1930美元才吸納。

金礦股今日普遍上升，紫金升1.16%收報17.4元，招金升1.14%報14.26元，山東黃金升1.25%報17.78元，靈寶黃金(03330)升3%報3.09元，中國黃金國際(02099)升5.39%報37.15元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.24%報1966元，價值黃金ETF(03081)升1.1%報64.48元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉