21/10/2024 09:57

據報內地與香港暫定明年6月啟動跨境支付互聯

《經濟通通訊社21日專訊》行政長官李家超新一份《施政報告》提到，金管局與人民銀行正推動兩地快速支付系統互聯，即香港的轉數快(FPS)與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)互聯，便利兩地居民實時小額跨境支付。據《星島日報》報道指，FPS與IBPS在技術上可互聯的目標時間表暫定為明年6月，但在4月本港有數間銀行會先作試行，到6月正式啟動時冀其他銀行參與，屆時港人透過FPS並輸入手機號碼或銀行帳戶號碼，便可將人民幣即時匯到內地，港人可直接將香港銀行戶口的人民幣或經香港銀行將港元兌換人民幣後進行轉帳。

不過，消息指，首階段或不涉零售消費支付，而僅限跨境轉帳匯款，因涉及很多技術問題，且現時港人使用WeChat Pay (微信支付)及AliPay(支付寶)情況普遍，已可解決在內地消費支付問題，但有關方面期望兩地互聯將來也可涵蓋跨境零售消費。



*潛在互聯用途包括支薪、繳交學費、發放綜援金等*



消息指，金管局與人行仍在商討細節內容，包括應用範圍、交易額度限制等，期望今年底可制訂具體細節。另報道引述市場消息指，是次互聯的潛在突可能做到企業對個人轉帳，或個人對企業轉帳，如國內企業跨境出糧予在港工作的內地員工、香港企業跨境出糧在內地工作的港人、內地居民替在港子女跨境繳交學費予學校，甚至香港政府向受資助選擇北上安老的長者跨境發放綜援金等。(rh)