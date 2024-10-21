21/10/2024 13:46

許正宇：本周主持新專責小組，討論優化資產及財富管理業稅務優惠

《經濟通通訊社21日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在網誌「財庫論」表示，計劃多方面優化目前向資產及財富管理業提供的稅務優惠，優化各項技術細節、定義及流程，並將在本周主持新成立的「推動資產及財富管理業發展專責小組」，與各成員討論相關建議措施，下一步將就整體建議發布諮詢文件，收集及分析意見後，提出相關法律修訂落實，為行業發展增添動力。



*去年底香港資產及財富管理業務總值近31.2萬億*



許正宇指出，截至去年底，香港的資產及財富管理業務總值接近31.2萬億元，淨資金流入按年增長超過3.4倍。截至今年上半年，香港的私募基金管理的資本額超過2339億美元，位列亞洲第二，香港亦是亞洲區內最大的對沖基金中心和跨境財富管理中心。目前香港已分別有435家開放式基金型公司(OFC)和接近千個有限合夥基金(LPF)註冊成立。市場估算本港有超過2700家單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5000萬美元。



*從3方面優化資產及財富管理業稅務優惠*



他表示，政府會從拓寬基金定義、擴展合資格資產類別，及優化執行安排3方面入手，為以私人形式發售的基金、家族投資控權工具，及私募基金的附帶權益現時所享的稅務寬免，建議多項優化。

在拓寬基金定義方面，許正宇表示，目前已為主權財富基金作特別規定，讓其即使沒有滙集外部投資者的資金亦可符合有關「基金」的定義。當局建議將「基金」定義拓寬至包括退休基金及捐贈基金，讓此兩類基金亦可獲利得稅豁免，吸引更多退休基金及捐贈基金來港拓展業務及利用本地的專業服務，加強建設在港的「耐心資本」力量。

在擴展合資格資產類別方面，許正宇稱，當局建議拓寬合資格資產類別，配合財庫局整體的金融發展策略，新增碳排放衍生工具/排放限額、保險相連證券、貸款及私募債權投資和虛擬資產等，讓此類資產的交易亦可獲利得稅豁免。另一方面，建議任何人在香港經營財務機構業務、保險業務或放債業務，如同時持有基金10%或以上的實益權益，便會視為就該基金從貸款或私募債權投資所得收入中獲取應評稅利潤。如基金為該人的相聯者，則任何百分率的實益權益皆適用。

在便利私募基金分發附帶權益方面，當局建議從執行及相關細節入手優化寬免安排，包括只保留稅務局的監察角色，毋須再經香港金融管理局首輪認證、拓寬附帶權益合資格支付人至同一集團的密切相關實體，及取消門檻回報率(hurdle rate)要求等。(bi)





