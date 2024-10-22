21/10/2024 16:40

信銀國際料美國減息幅度僅0.25厘，恒指半年上望24000點

《經濟通通訊社21日專訊》中信銀行(國際)首席經濟師卓亮在記者會上指出，美國未來再減息0.5厘機會較低，但趨向其後每次均減0.25厘機會較大，至明年底聯邦基金利率會降至2.5厘。整個減息周期料於2026年完結，最終聯邦基金利率回至1至2厘。卓亮指出，美國利率仍有可觀的下調空間及減息有逼切性，由於美國勞工市場表現參差；減息以改善銀行業債券投資表現；確認經濟放緩趨勢等原因。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指出，在內地傾向不予經濟下跌情況下，港股有估值收復空間。在樂觀情境下，有空間並以半年時間重上24000點。他亦認為港股支持位已向上推升，為18500至19000點。他亦料市場仍在觀望內地餘下的具體救市政策，指現時港股仍不乏投資者在鎖定回報。



*港P長線減幅有限*



被問及本港最優惠利率(P)會否跟隨美國減息走勢，卓亮指出，假設至於今年年底前，美國減息共0.5厘，不排除期內，P共減0.25厘至1厘，惟長期而言，P下調空間相當有限。他亦提到，在減息環境下，香港私人住宅市場有望觸底回升，息口有利資產價值收復。不過，他料今年全年樓價仍錄低單位數跌幅，明年則料升5%。



*內地GDP達5%增幅有難度*



雖然內地近期公布多項救市措施及政策，但卓亮認為，今年內地GDP增幅達5%難度較大，由於前題是第四季增幅要達5%以上，加上受制於去年同期基數效應。他料全年數字升4.8%機會較大。他又指，救市措施未必立竿見影，下一步市場會較關注如何執行樓宇去庫存措施，而非單靠貨幣政策支撐市場。(rh)