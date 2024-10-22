21/10/2024 19:26

《再戰明天》英倫銀行總裁發表講話，中國聯通公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》英倫銀行總裁發表講話，及中國聯通公布業績，料為周二（22日）市場焦點。



*費城聯儲總裁講話，本港公布CPI*



各國重要經濟活動方面，俄羅斯主持金磚國家峰會（至24日）。本港時間周二晚9:00pm，歐洲央行管委森特諾發表講話。9:15pm，英倫銀行MPC委員格林在大西洋理事會發表演講。9:25pm，英倫銀行總裁貝利在彭博舉辦的金融監管活動上發表講話。10:00pm，費城聯儲總裁哈克在費城聯儲主辦的第八屆金融科技年會上講話。

數據方面，周二4:30pm（本港時間．下同），香港公布9月綜合消費物價指數，年率升幅料由2.5%收窄至2.4%。

在本港，明日公布業績的公司有:中國聯通(00762)等。(wa)