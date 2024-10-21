21/10/2024 09:59

陳茂波:構建黃金交易中心是鞏固香港國際金融中心地位新切入點

《經濟通通訊社21日專訊》財政司司長陳茂波在網誌撰文表示，構建國際黃金交易中心，推動建設大宗商品交易生態圈，是鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位的新切入點。他指要「搶貨品」、「搶貨主」，吸引大宗商品企業來港設總部。



*本港實金日均交易有潛力倍增*



他指出，香港的黃金交易市場發展，歷史悠久，由於靠近內地和印度這兩個主要的黃金消費市場，地理位置優越，香港在世界黃金進出口量位列前茅。本港的黃金交易量亦持續增加，過去十年，金銀業貿易場的九九金成交額，穩步上升，複合年增長率超過18%，今年首季較去年同期更增長約20%。

他說，面對日漸複雜的地緣政治環境，不少投資人都希望黃金能存儲於不同地區，令市場對國際級的儲存倉庫需求急增，為香港發展黃金市場提供機遇。因應環球市場的發展，香港實金交易有很大的增長空間，業內人士估計，現時日均約1億美元的交易量，有潛力倍增。



*促大宗商品交易要搶貨品、搶貨主，研稅務配套*



他又指，港交所(00388)旗下的倫敦金屬交易所，早前已表示研究在香港設立認可倉庫，交割包括有色金屬在內的大宗商品，以完善其在亞洲的認可倉庫布局。內地對大宗商品交易的需求龐大，在香港設置認可倉庫，正好為內地以至亞洲地區的用家，提供最便捷、更具成本效益和更安全的轉運渠道，也能更好利用香港在貿易、航運及金融方面的高效服務和優勢。

對於推動建設大宗商品交易生態圈，他說，既要「搶貨品」、也要「搶貨主」，吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或分部，政府會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。



*政府將增黃金倉儲配套，年內成立工作小組*



他提及，政府將計劃先在港增加黃金倉儲設施，並加速擴大貿易、保險、物流等相關配套業務，接著是擴充抵押、借用、對沖等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈。財經事務及庫務局將在年內成立包括業內人士的工作小組，就優化市場交易機制擬定方案。之後，可進一步探索加大跟內地黃金市場的對接，長遠有助增強國家在全球黃金市場的影響力，對提升香港國際金融中心地位，具有重要戰略意義。(bn)