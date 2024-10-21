21/10/2024 10:38

【施政報告】LME:研納入香港為新倉庫地點，正接洽3間營運商

《經濟通通訊社21日專訊》《施政報告》提到本港要構建國際黃金交易中心及推動建設大宗商品交易生態圈，港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所(LME)正研究納入香港作為新的倉庫和交收地點。LME行政總裁張柏廉(Matthew Chamberlain)接受《信報》訪問時表示，相關研究正全速進行之中，目前3項背景審核都「開綠燈(no problem)」，反映香港是合適選址。



*港設商品倉須符3項重要審核*



他續指，3項重要的背景審核，首兩項分別是法律和稅務制度，可配合全球的金屬交易法律保障和提升效益；LME依據英國法律，而香港實行普通法，亦屬自由貿易區(Free-trade zone)，所以此兩項已經不存在重大衝突。第三項為物流的處理能力，香港本身已有國際級大型碼頭，無論把貨物運送到大嶼山、新界和九龍等現有倉庫，需時少於一小時，即使送貨到深圳都相當快捷，時間亦較LME現有其他倉庫短。



*正洽商至少3間營運商，冀年底公布*



他提及，餘下最重要是盡快找到倉庫和營運商，現時已有最少3間營運機構在緊密溝通階段，LME希望先找到合適的營運商並批出認證，再宣布香港作為倉庫和交收地點，個人目標為今年底前有相關公布；在找到首個合資格和認可(approved)倉庫後，可望在3個月內開始為LME提供服務。

他指出，有知名營運商和LME接洽，表明有興趣參與，部分機構更表明在香港有土儲可發展相關用途，眾多潛在合作方之中，有3間機構正在緊密溝通階段。對於潛在合作方，張柏廉直言，香港現有可提供服務的倉庫選址，佔地可能不及其他地區大，要和其中一個較大的地點如馬來西亞柔佛州(Johor)相比並不現實，但只要物流效率高，已足夠解決相關問題。(bn)