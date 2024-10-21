21/10/2024 12:10

滙豐廖宜建:人民幣在全球市場使用仍有很大發展空間

《經濟通通訊社21日專訊》滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，人民幣在全球的使用與中國目前經濟規模遠不成比例。多年來，配合內地經濟發展，各項加速人民幣國際化的舉措不斷推出，例如，人民幣支付和貿易融資的規模逐步擴大、數字人民幣試點項目穩步發展，而中港兩地各「互聯互通」的管道亦持續優化。事實上，人民幣在全球市場的使用，尤其是香港，仍然有很大發展空間。

對於全球支付體系的發展，廖宜建指出，對某種貨幣的需求與相關經濟體的基本因素關係密切，而亞洲的經濟迅速發展，基本因素出現巨大變化，隨著區內的收入和消費持續增長，這也反映在貿易和投資活動方面，並因此促進對相關貨幣的需求。面對上述的變化，關鍵是需要全球各市場，通過環球銀行金融電信協會、國際結算銀行等機構緊密合作，而這些國際合作的目標是以較低風險和成本，發展一個更穩定、更具兼容性的支付體系。(bn)