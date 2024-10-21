21/10/2024 12:12

耀才:近月港股急升主要受資金推動，未來去向將視乎資金流轉而定

《經濟通通訊社21日專訊》耀才證券(01428)研究部總監植耀輝出席環球經濟高峰會時表示，近月港股急升主要受資金推動，在「資金市」下，港股未來去向將視乎資金流轉而定，同時亦須關注A股行情以及內地會否有更多刺激措施出台；至於美股方面，他統計近10屆總統年美股之表現，得出結果為總統年普遍錄得升幅，同時亦繼續看好人工智能板塊之潛力及相關股表現。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授表示，美國GDP增長率現時仍於低位徘徊，雖然失業率稍微下降，但新申領失業救濟人數急升，因此美國失業情況仍不容樂觀；美國通脹率持續向下，預計仍會保持下跌趨勢，減息機會增大，預期年底前再減息兩次，每次最少0.25厘；由於減息預期，美元匯價短期反彈，但中長期來看，預計美元匯價將呈向下趨勢。(bn)