21/10/2024 18:03

阮國恒：已就「Money Safe」措施諮詢主要銀行

《經濟通通訊社21日專訊》金管局正研究名為「Money Safe」的措施，協助銀行客戶防範詐騙，包括讓客戶鎖定帳戶內部分資金，不能透過網上轉移，客戶需要透過分行轉帳有關金額，項目屬於自願參與性質。

金管局副總裁阮國恒表示，已經與主要銀行進行一輪諮詢，期望將有關制度設計得更到位，他同意，反詐騙措施愈早落實愈好，期望很快能公布具體細節。

本地傳媒引述消息指，當局計劃將「Money Safe」的範圍涵蓋儲蓄及定期存款，以至聯名戶口存款，受保護的存款仍享有利息，銀行亦適宜就保障金額設定最低門檻，但不應設有上限，目標今年底敲定細節，同時希望銀行不遲於明年底推出有關服務。(bn)