21/10/2024 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.18905 -2.047 一周 4.32274 +0.476 兩周 4.31351 -2.935 一個月 4.31494 +1.887 兩個月 4.33768 +6.423 三個月 4.3472 +7.446 六個月 4.21066 +5.286 一年 4.09595 +5.232

《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.31494厘，升1.887基點，終止三連跌。隔夜息則連跌5天，今再跌2.047基點，報4.18905厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.3472厘，升7.446基點。長息方面，六個月期及一年期分別升5.286基點及5.232基點，報4.21066厘及4.09595厘。港元匯價今早在7.7681-7.7719之間上落，最新報7.7712。(bi)資料來源：香港銀行公會