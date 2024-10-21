21/10/2024 11:30
《港元利率》港元拆息普遍上升，一個月拆息終止三連跌
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.31494厘，升1.887基點，終止三連跌。隔夜息則連跌5天，今再跌2.047基點，報4.18905厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.3472厘，升7.446基點。長息方面，六個月期及一年期分別升5.286基點及5.232基點，報4.21066厘及4.09595厘。
港元匯價今早在7.7681-7.7719之間上落，最新報7.7712。(bi)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.3472厘，升7.446基點。長息方面，六個月期及一年期分別升5.286基點及5.232基點，報4.21066厘及4.09595厘。
港元匯價今早在7.7681-7.7719之間上落，最新報7.7712。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.18905
|-2.047
|一周
|4.32274
|+0.476
|兩周
|4.31351
|-2.935
|一個月
|4.31494
|+1.887
|兩個月
|4.33768
|+6.423
|三個月
|4.3472
|+7.446
|六個月
|4.21066
|+5.286
|一年
|4.09595
|+5.232
資料來源：香港銀行公會