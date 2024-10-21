21/10/2024 09:50

【施政報告】李家超︰調整居屋綠白表比例加快公屋流轉，非為托市

《經濟通通訊社21日專訊》新一份《施政報告》提出，居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，以鼓勵更多公屋租戶購買居屋。行政長官李家超出席電視台節目表示，新政策可以協助綠表人士置業之餘，亦可取回公屋單位，即是同時可幫助兩個家庭。

被問到相關措施是否等同「托市」，李家超強調不應該持「陰謀論」，指平心而論，彈性配置房屋需求是很重要，強調若綠表配額未用盡，將撥回予白表申請者。

他又指出，不同時期的綠白表需求會有差異，形容是正常情況，而政府角色就是調較差異，以及決定資源分配的優次，以達致最佳的乘數效果。

另外，《施政報告》提出立法取締劣質劏房。李家超指出，取締劣質劏房後，不會減少對劏房戶的扶貧力度。劏房戶的年輕人是香港的未來，因此不單只是會幫劏房戶，更是協助年輕人的成長。期望經過數年就「簡樸房」的立法、登記、過渡、寬限期到逐步有序取締的時間，可讓租戶和供應者，以及經濟作調教。(kl)