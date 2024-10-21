21/10/2024 12:34

【施政報告】丘應樺澄清非強制的士司機學阿拉伯語，英語交流即可

《經濟通通訊社21日專訊》新一份《施政報告》推發展中東、東盟旅客客源，提出在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。商務及經濟發展局長丘應樺出席電台節目時表示，中東和東盟的商機可惠及香港中小企，但強調僅鼓勵的士司機學習阿拉伯語，而非要求。

丘應樺表示，政府認為語言優勢有助吸引投資和旅客，機管局、旅發局未來或配合需要，在部分場合張貼阿拉伯語指示供旅客使用。

對於的士司機學習阿拉伯語，他強調僅屬鼓勵性質，「唔係一個要求」，他續提醒司機，與多數中東旅客用英語交流即可。

施政報告提出減烈酒稅，丘應樺表示，是平衡各方面考慮後的決定，希望措施有助推動貴價酒在本港的貿易。

他表示，當局以往減紅酒稅後，與紅酒相關的公司數量上升，就業職位增加，希望調整烈酒稅能取得類似效應，同時帶動內地白酒利用本港面向其他經濟體。他又指，本港的烈酒拍賣僅次於美國，希望措施有助推動本港的烈酒貿易。(kl)