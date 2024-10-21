21/10/2024 09:50

《真知灼見－溫灼培》金磚峰會將成本周美元關鍵

《真知灼見》期待已久的金磚領導人峰會，將於本周二至四（22至24日）在俄羅斯舉行。重點留意是金磚組織會否如傳言所指，推出其版本的結算支付系統；如果真的推出，又將會以何種形式運作，能否被各國所接受及是否有抗衡SWIFT的能力，從而動搖到美元領導地位等。料這一切將斷定往後美元大方向。



*提防大量美元回流，衝擊美匯*



美元作為全球主要結算貨幣，很自然，美元的貨幣供應量是不單只供美國國內使用，而是供全球使用。但倘全球開始增加用本幣結算，而減少使用美元結算，可想象大量美元供應將會頓時失去需求，並回流到美國。這時候，除非美國聯儲局即時把大量美元從市場中抽走，在供過於求下，這會令美元貶值。更甚是，當大量美元回流美國，這會對美國構成通脹。大家或許會想，聯儲局此時可作加息應對，但問題是聯儲局還有能力加息嗎？其35萬億美元的龐大債務能承受進一步加息嗎？或許這解釋了金價屢創歷史新高的原因。



*相信各國也想要一個美元以外的後備結算方案*



當然，使用美元結算已成了各國的慣性，料很難在短期內改變，加上美元始終又較不少貨幣穩定，相信美元的結算地位不會輕易被取締，但預期各國仍想在美元以外多一個後備結算方案，並選擇去支持金磚結算系統。由於美元結算過去一直獨大，所以稍被觸碰，料也會動搖到美元匯價。



*料人民幣在金磚結算系統中可扮演重要角色*



正因金磚組織本周推出結算系統與否，及倘若推出又能否成功被接納等，將對美元後向具舉足輕重的影響，所以建議大家宜密切留意峰會公布。而中國作為組織內的最大經濟體，人民幣又是組織內最穩定的貨幣，值得留意人民幣當中會否扮演更重要的角色。



*本周市場焦點*



本周市場焦點除了金磚峰會以外，要留意是聯儲局周四（24日）公開的褐皮書經濟報告，從觀察聯儲局對經濟前景的看法，料可對聯儲局往後的減息步伐帶來啟示。而同在周四，澳洲、日本以至歐英美國家或區域等將公布10月採購經理指數，透過該數字料市場將更能掌握西方主要經濟體的最新9月經濟狀況。議息會議方面要留意周三（23日），當天加拿大央行將議息，減息半厘、息率降至3.75厘是市場共識，就讓我們觀察加央行是否真會這樣做。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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