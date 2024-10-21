21/10/2024 09:28

【傾力救市】羅奇：樂見中國救經濟，惟措施未夠

中國自9月下旬祭出一系列救市措施，摩根士丹利亞洲區前主席羅奇指，高興中國意識到自身經濟問題並願意作出措施補救，「這是必需但不足夠」，目前中國與日本「迷失30年」的情況近似，3個結構性問題仍待解決。

中國「連環拳」救市，令全球資金頓時重新評估中資股。現為耶魯大學資深研究員的羅奇（Stephen Roach）接受專訪時表示，救市行動一度令中國股市出現多年來最大幅度的上漲，即使其後顯著回調，仍遠高於救市前水平，但長期來看，市場依然遠低於昔日高位，例如滬深300指數較2021年2月高位仍低逾三成。



*日股90年代 4次「死貓彈」後再跌



「要判斷9月下旬公布刺激措施後中國股市出現的反彈，是否等於此刻可放鬆心情，並對前景感覺更佳，我認為仍為時尚早。」

他認為，現時中國所面對的難題，與導致日本於1990年代陷入「迷失30年」的問題相似，當時日經指數從1989年12月到1998年中的底部下跌66%，期間出現4次「死貓反彈」，平均反彈幅度34%。

為挽救日本經濟困局，日本已故前首相安倍晉三提出「三支箭」救市，分別是貨幣政策、財政政策及結構性改革。羅奇指，中國在貨幣政策上相當進取，9月24日公布的方案為中國資本市場注入大量流動資金。財政政策方面，即使財政部和住建部已作額外說明，但仍需當局作出更清晰的指引。



*人口壓力，生產力挑戰，消費疲弱*



「不過，最大的缺失部分，就像日本的結構性問題，同樣是相當嚴重，而且中國尚未出手解決」。羅奇認為，現階段中國的結構性挑戰為人口壓力、生產力挑戰及消費疲弱。

他提到，人口老化的趨勢難以逆轉，中國已批准提高退休年齡，但規模太小，執行時間跨度太長，無法真正改變人口壓力。而生產力挑戰對中國影響深遠，尤其是推動經濟增長的主力，逐步轉移至生產力較低的國有企業，生產力較高、活力較強的民營公司在推動中國經濟增長上的佔比反而日益縮少。

至於消費，羅奇指，中國政府或能成功刺激就業及提高人民薪資，但社會安全網的支持不足下，市民因恐懼寧願儲蓄，而不消費，消費者恐繼續成為未來經濟增長不足的來源，故須解決過度儲蓄的問題。



*內房危機累經濟，救市作用短暫*



他又認為，內房支持措施僅能短期穩定樓市及減低投資者的憂慮，並形容內房危機是當前經濟的主要障礙，房地產價格下跌導致大量財富損失，讓人聯想日本也存在類似問題。

「若中國不解決結構性問題，特別是生產力和私人消費疲弱，就會猶如日本，貨幣和財政刺激措施將無法實現在實體經濟尋求的牽引力。」

不過，中國目前的困局與日本亦存在差異。日本面對第一個失落十年時，是富裕及高度發展的經濟體，中國則一直是快速增長及規模龐大的發展中經濟體，現時仍擁有許多尚未開發的經濟增長來源，這與當時的日本迥異。而且，中國城鎮化進展很大，只是仍有許多路要走，2030年城鎮化可能由目前約65%增至超過80%，故中國在提高資本禀賦方面（指各種生產要素，包括勞動、資本、土地、技術等）的路很長，在促進消費上也有很大潛力。

羅奇強調，中國需要及早解決結構性問題，以免陷入「流動性陷阱」，即經濟對更低的利率欠缺反應。雖然難以判斷需時多久可解決問題，但「只要中國政府仍在否認長期增長的風險，經濟表現將維持巨大疑問」。

問及中美角力，他指對中美以至全球都是負面，兩位美國大選候選人還未意識到中美持續衝突的風險。《香港經濟日報》