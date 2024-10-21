21/10/2024 11:02

【美國大選】瑞士百達料市場對結果反應溫和，惟特定資產將受影響

《環富通基金頻道21日專訊》瑞士百達資產管理多元資產高級策略師賽雅倫(Arun Sai)發表關於美國大選的評論。他指，儘管市場至今對即將到來的美國總統大選反應相對平淡，注意力集中在其他環球經濟問題上，包括經濟增長憂慮、美國寬鬆周期開始以及中國的經濟刺激措施，但隨著投票日臨近，投資者應留意大選對個別資產的潛在影響。無論是賀錦麗還是特朗普當選美國總統，預期美國經濟將保持實現軟著陸的路徑。然而，部分領域將會受到影響，包括政府債券、美國以外的股票市場、股票板塊和投資風格，尤其在選舉後三至六個月期間。



*特朗普勝選或利好美股，國會權力平衡至關重要*



雖然基本面通常主導市場走向，但選舉結果－－尤其是國會的控制權－－可能會牽動市場出現微妙的變化。特朗普勝選可能利好美國股市，但不利美國政府債券；而賀錦麗勝出可能利好新興市場資產，但不利美元。而國會的權力平衡至關重要，候選人能否掌握統一的政府將左右市場效應。例如，特朗普領導下的共和黨國會或將推行更激進的財政和貿易政策，影響通脹和債券收益率。

相比2016年，預計本次選舉周期市場反應將較為溫和，部分原因是財政空間有限，難以實施重大的政策變革，而且投資者態度審慎。然而，特定資產的交易，例如黃金和與美國國內政策相關的股票，仍將受到選舉結果的影響。(wa)