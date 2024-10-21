21/10/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.0982 -292.00 1歐元/人民幣 7.7126 -47.00 100日圓/人民幣 4.7465 +22.00 1港元/人民幣 0.9136 -33.60 1英鎊/人民幣 9.2620 -115.00 1澳元/人民幣 4.7632 -94.00 1紐元/人民幣 4.3115 -42.00 1新加坡/人民幣 5.4179 -37.00 1瑞郎/人民幣 8.2060 -218.00 1加元/人民幣 5.1430 -225.00 1人民幣/林吉特 0.6061 +14.30 1人民幣/俄羅斯盧布 13.4211 -2032.00 1人民幣/南非蘭特 2.4799 -3.00 1人民幣/韓元 192.8000 +41.00

《經濟通通訊社21日專訊》上日美元漲勢暫歇，而中國新一輪刺激措施推動風險偏好上升，人民幣也終止四連跌，供求和一籃子因素均助力今日中間價反彈。不過市場人士認為，美元可能還將震盪回升。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0982，較上個交易日升292點子，止四連跌，上個交易日報7.1274。