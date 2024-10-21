21/10/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升292點子止四連跌，報7.0982
《經濟通通訊社21日專訊》上日美元漲勢暫歇，而中國新一輪刺激措施推動風險偏好上升，人民幣也終止四連跌，供求和一籃子因素均助力今日中間價反彈。不過市場人士認為，美元可能還將震盪回升。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0982，較上個交易日升292點子，止四連跌，上個交易日報7.1274。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0982
|-292.00
|1歐元/人民幣
|7.7126
|-47.00
|100日圓/人民幣
|4.7465
|+22.00
|1港元/人民幣
|0.9136
|-33.60
|1英鎊/人民幣
|9.2620
|-115.00
|1澳元/人民幣
|4.7632
|-94.00
|1紐元/人民幣
|4.3115
|-42.00
|1新加坡/人民幣
|5.4179
|-37.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2060
|-218.00
|1加元/人民幣
|5.1430
|-225.00
|1人民幣/林吉特
|0.6061
|+14.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|13.4211
|-2032.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4799
|-3.00
|1人民幣/韓元
|192.8000
|+41.00