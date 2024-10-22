21/10/2024 17:06

《神州經脈》LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地

《神州經脈》滬深股市今日（21日）衝高回落，滬綜指盤中曾站上三千三，最終收市升幅收窄至0.2%，報3268.11點。深成指揚1.09%，創業板升0.69%。首批回購增持再貸款資金獲批，滬深兩市交易額增，全日成交2.18萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加864億元或4%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤短暫反彈至近一周高位後回吐多數漲幅，午後隨著美指攀升而進一步下行，收報7.1118，較上個交易日4時30分收盤價跌83點子，全日在7.0956至7.1154之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0982，較上個交易日升292點子，止四連跌，創10月15日以來近一周新高，上個交易日報7.1274。



*今日新聞精選*



1. 1年期、5年期以上貸款市場報價利率（LPR）今日均下降25個基點，分別從3.35%、3.85%降至3.10%、3.6%。這是LPR年內第三降，也是1年期LPR降幅歷來最大的一次，而與房貸利率掛勾的5年期以上LPR今年以來已累計下調60個基點，從年初的4.2%降至當前的3.6%。廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，大幅度降息能帶來市場需求的反彈，疊加此前一線城市鬆綁限購、限貸，稅費政策調整，首付比例調整等，將帶來四季度樓市的暖冬行情。



2. 中國石化、招商蛇口等23家滬深上市公司昨發公告稱，公司或大股東已與銀行簽訂貸款協議或取得貸款承諾函，將使用貸款資金實施股份回購或進行股東增持。業內人士表示，這是市場首批回購增持再貸款案例，涉及金額上限近115億元，標誌著首期3000億元回購增持再貸款進入落地階段。另外，中國證券登記結算有限責任公司據報日前在行業內下發通知，闡明在申請開設回購增持股票專用證券帳戶前，應先發布回購增持公告，而提交申請時，需於證券帳戶開立申請表中特別註明「本公司/本人承諾該專用證券帳戶僅用於使用再貸款回購/增持股票」。



3. 人民銀行上周五（18日）正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作後，首期互換便利央票今日上市。中國外匯交易中心網站公告顯示，2024年第一期互換便利央行票據期限為五年，票面利率1.80%，即日起開始在銀行間債券市場交易流通，不過規模未有公布。



4. Sibos2024年會在北京國家會議中心開幕。人民銀行副行長陸磊在開幕式致辭時表示，當前中國債券市場規模位居全球第二，境外投資者持有中國債券近4.6萬億元，創歷史新高。人行將繼續為海外投資者進入中國市場、在中國開展業務提供有利的金融環境，並按照國際最佳做法，提升金融市場運作，加強與海外金融市場的互聯互通，同時將鼓勵優質中資企業在海外市場上市和發行債券。



5. 繼六大行、股份行中的招商銀行之後，其他股份行的今年第二輪存款利率下調也開始落地，包括中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行、華夏銀行在內的股份行今日宣布下調存款掛牌利率，平安銀行則於19日就宣布這一調整。調整幅度方面，這些股份行各期限整存整取掛牌利率下調幅度與大行保持一致，均為0.25個百分點，活期存款利率則下調0.05個百分點。



6. 近日傳出國際奢侈品牌香奈兒(Chanel)計劃在內地進行裁員，以減輕內地奢侈品市場急速收縮，以及品牌過去數年在內地高速擴張帶來的影響。此次裁員主要涉及行政、管理人員，部分部門裁員幅度高達50%，另外也會涉及部分前線員工，同時暫停所有中國市場的招聘計劃。



7. 海關總署廣東分署表示，前三季度，全省實現外貿進出口總額6.75萬億元，同比增長11.1%，是全國外貿大省中唯一實現兩位數增長的省份，比全國總體增速（5.3%）快了5.8個百分點，對全國增長的貢獻率達41.5%；規模更創歷史同期新高，並佔全國外貿的20.9%，規模和比重均繼續穩居全國第一。其中，出口4.39萬億元，增長9.1%；進口2.36萬億元，增長15%。



8. 北京市統計局公布，前三季度，全市實現地區生產總值（GDP）33462億元，按不變價格計算，同比增長5.1%。分產業看，第一產業實現增加值71.5億元，下降0.4%；第二產業實現增加值4757.9億元，增長5.2%；第三產業實現增加值28632.5億元，增長5.1%。(sl)