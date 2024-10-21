21/10/2024 08:21

【傾力救市】中石化、招商蛇口等首批23家A股回購增持貸款落地

《經濟通通訊社21日專訊》A股23家上市公司昨日披露公告稱，公司或大股東將使用銀行專用貸款資金用於股票回購或增持，這意味著首批回購增持案例正式落地。



*首批申請回購增持貸款金額上限近115億元*



這23家首批參與回購增持貸款的上市公司包括，中國石化(滬:600028)、招商蛇口(深:001979)、中國外運(滬:601598)、中遠海能(滬:600026)、中遠海發(滬:601866)、招商輪船(滬:601872)、東芯股份(滬:688110)、玲瓏輪胎(滬:603933)、招商港口(深:001872)、兆易創新(滬:603986)、嘉化能源(滬:600273)、中遠海特(滬:600428)、威邁斯(深:301208)、山鷹國際(滬:600567)、中遠海控(滬:601919)、廣電計量(深:002940)、牧原股份(深:002714)、力諾特玻(深:301188)、福賽科技(深:301336)、邁為股份(深:300766)、溫氏股份(深:300498)、陽光電源(深:300274)、通裕重工(深:300185)，上述公司合計申請回購增持貸款金額上限近115億元人民幣。

此前金融監管部門發布通知，明確首期3000億元人民幣回購增持再貸款進入落地階段，年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。

清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，商業銀行向符合條件的上市公司和主要股東發放優惠利率貸款，可激勵上市公司和主要股東積極回購和增持股票，同時為上市公司和主要股東提供低成本的資金支持。此舉將為市場注入充足的流動性，穩定市場預期，同時進一步提升上市公司信心，加大發展步伐。而給予金融機構自主決策權、規定貸款利率上限、豁免執行「信貸資金不得流入股市」相關監管規定等舉措，有助於金融機構更加靈活地運用資金。(lc)