21/10/2024 17:40

【聚焦數據】深圳前三季進出口3.37萬億創新高，同比增兩成

《經濟通通訊社21日專訊》深圳海關發布數據顯示，深圳市今年前三季度累計、三季度進出口規模均為歷史同期新高。前三季度，深圳累計進出口3.37萬億元(人民幣．下同)，同比增長20.9%，增速快於全國、全省水平。分進出口看，均為歷史同期新高，其中，出口2.14萬億元，增長19.7%；進口1.23萬億元，增長23.1%。

前三季度，深圳民營企業進出口2.39萬億元，增長30.8%，佔同期深圳進出口總值的70.9%，增速快於深圳市整體9.9個百分點，是拉動深圳外貿增長的主要動力。同期，外商投資企業進出口8227.4億元，增長2.7%，佔24.4%。



*首三季「新三樣」出口增約9%，黃金進口增近1.4倍*



前三季度，深圳出口機電產品1.48萬億元，增長14.3%，佔同期深圳出口總值的69.1%。其中，新能源車、鋰電池、光伏產品等「新三樣」產品出口714.3億元，增長8.9%；手機、電腦、家用電器等「老三樣」產品分別出口1237.8億元、746.3億元、721.5億元，分別增長8.9%、10.2%、23.9%。電子元件、平板顯示模組、電腦零件附件和汽車零配件等中間品出口分別增長21.4%、7.7%、40.3%和28.1%，合計3076.8億元。

前三季度，深圳進口機電產品9779.5億元，增長25.5%，佔同期深圳進口總值的79.3%。其中，進口集成電路5029.2億元，增長12.7%，佔40.8%；電腦及其零部件1818.5億元，增長161.6%；半導體製造設備286.5億元，增長50.4%。同期，進口黃金852.2億元，增長138.3%，佔6.9%。

前三季度，東盟、香港地區、美國是深圳前三大貿易夥伴，分別進出口5740.9億元、5169.1億元、3524.6億元，分別增長32.3%、17.4%、12.2%，規模合計佔42.8%。同期，對共建「一帶一路」國家進出口1.19萬億元，增長27%；對RCEP其他成員國進出口9457.6億元，增長28%。(jq、sl)