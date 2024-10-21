21/10/2024 11:06

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.4740 +7.50 1周 1.5840 +1.60 2周 1.8960 -3.00 1個月 1.8190 +0.10 3個月 1.8640 +0.60 6個月 1.9060 +0.30 9個月 1.9230 +0.20 1年 1.9340 +0.20

《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行公布，今日進行2089億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。計及12日的232億元逆回購、14日的195億元逆回購到期，即公開市場今日有427億元逆回購到期，今日淨投放1662億元。本周公開市場有9944億元逆回購到期，其中，周一到周五分別有427億、683億、6424億、1326億、1084億元到期。而上周三（16日）到期的7890億元MLF仍沒續做。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅2周跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)