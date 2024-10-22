21/10/2024 14:36

《Ａ股焦點》石油股走低，國際能源署指明年中國需求仍軟

《經濟通通訊社21日專訊》滬深石油股走低，龍宇股份(滬:603003)挫4%，中曼石油(滬:603619)跌3.6%，恒力石化(滬:600346)跌近2%，中國石油(滬:601857)、中國海油(滬:600938)、中國石化(滬:600028)及中海油服(滬:601808)紛跌。

消息面上，國際能源署(IEA)署長比羅爾表示，儘管中國政府近期採取了重振經濟的刺激措施，但預計2025年中國石油需求增長仍將疲軟，因中國正在實現汽車電氣化，而經濟增長速度也將放緩。

比羅爾說：「油價反應平淡的兩個原因之一是需求疲軟，另一個因素是非OPEC產油國--美國、加拿大、巴西等供應量的增加，高於全球石油需求的增長。」他認為，如果地緣政治環境不發生重大變化，明年市場上將出現石油過剩。(ry)