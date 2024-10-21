21/10/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市跌14點子，報7.1049

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0982，較上個交易日升292點子，止四連跌，創10月15日以來近一周新高，上個交易日報7.1274。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開14點子，報7.1049，上個交易日即期匯率收盤報7.1035。

上日美元指數回落，疊加國內風險偏好回暖，今日中間價反彈明顯；不過美國大選即將到來，很難看到美元大幅下跌，人民幣繼續反彈也面臨較多限制，當然大跌也不符合監管需要，後續大概率保持區間震盪。

美國前總統特朗普在11月大選中獲勝的可能性增加，這使得美元整體表現更加亮眼，因為人們認為他提出的關稅和稅收政策可能使美國利率居高不下。美元指數10月迄今攀升4.6%，勢將創下去年2月以來的最佳月度表現。(sl)