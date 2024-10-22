21/10/2024 16:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌83點子，報7.1118

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤短暫反彈至近一周高位後回吐多數漲幅，午後隨著美指攀升而進一步下行，收報7.1118，較上個交易日4時30分收盤價跌83點子，全日在7.0956至7.1154之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌134點子，報7.1293。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0982，較上個交易日升292點子，止四連跌，創10月15日以來近一周新高，上個交易日報7.1274。

上周匯市走勢受到歐洲央行鴿派降息和強勁美國數據的影響，美國數據削弱了關於美國迅速降息的預期，尤其是在特朗普可能勝選的情況下。

中金公司外匯團隊最新展望認為，本周美國有一系列經濟數據公布，由於內外部環境明顯改善的可能性偏低，相關壓力可能延續，內部則仍需關注政策預期變化；儘管近期外匯市場預期偏弱，不過「穩匯率」仍是重要關切，人民幣匯率或較難出現短期內快速貶值。

另外，前總統特朗普在11月大選中獲勝的可能性增加，這使得美元整體表現更加亮眼，因為人們認為他提出的關稅和稅收政策可能使美國利率居高不下。美元指數10月迄今攀升4.6%，勢將創下去年2月以來的最佳月度表現。

華僑銀行最新觀點認為，「特朗普交易」捲土重來給人民幣帶來了新的壓力，美元兌人民幣升至7.10以上。該貨幣對的近期前景將在很大程度上取決於更廣泛的美元走勢和中國不斷變化的風險情緒。(sl)





