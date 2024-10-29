21/10/2024 10:31

【人行操作】5年LPR年內降60基點，25年百萬房貸省息廿萬

《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行公告，10月1年期及5年期以來貸款市場報價利率(LPR)均下降25個基點，兩者分別從3.35%和3.85%降至3.10%和3.6%。

這是今年以來LPR第三次下降，也是降幅最大的一次，其中與房貸利率掛勾的5年期以上LPR今年以來累計下降了60個基點。加上各商業銀行10月25日統一批量下調存量房貸利率平均約0.5個百分點，今年房貸利率降幅或超過1個百分點。需要留意的是，房貸定價規則是在重定價日按照最新LPR確定新重定價周期的利率水平，存量房貸利率下降需分步兌現。

據《人民日報》舉例，北京某存量房貸借款人，重定價日為每年1月1日，目前其房貸利率為4.75%(2024年1月1日的LPR＋55基點)，則其房貸利率下調可分兩步：第一步，10月25日，商業銀行批量調整房貸利率為LPR-30基點，即其房貸利率將調整為3.9%(LPR-30基點)，調整幅度為85個基點(4.75%-3.9%)；第二步，2025年1月1日，房貸利率按照最新一期LPR重新計算，若12月公布的5年期以上LPR仍為3.6%，則其房貸利率調整為3.3%(LPR-30基點)，調整幅度為60個基點(3.9%-3.3%)。

兩步調整完後，即2024年全年該房貸利率將累計下降145個基點，按照100萬元(人民幣．下同)貸款本金，25年等額本息的還貸方式計算，房貸利息總額減少超過24萬元，每月月供減少超過800元。(sl)