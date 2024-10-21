21/10/2024 10:51

【傾力救市】人大常委會會議或延期，增發國債規模料下月才公布

《經濟通通訊社21日專訊》中國近期連環宣布一系列提振經濟政策，財政部長藍佛安更預告將再發行超長期特別國債以支持地方化解債務風險，並形容力度將是近年最大，而且是一場政策及時雨。至於具體金額，外界各普遍認為必定超過去年的2.2萬億元人民幣置換地方債務規模，並預期10月下旬舉行的全國人大常委會會議將會審批有關事項，但本港《星島日報》發文指，有跡象顯示10月下旬人大常委會未必有會議，增發國債規模可能要等到11月才宣布。

文章指，人大常委會會議一般隔兩個月召開一次，通常在月底舉行。今年的前3次會議分別在2月底，4月底、6月底舉行，但上次的人大常委會會議在9月10日至13日舉行，並非8月下旬。

此外，召開人大常委會會議，必須先舉行人大委員長會議決定時間，一般要提前一周以上。如果本周還未召開委員長會議，人大常委會會議就會在11月上旬舉行，如此一來，增發國債就可能要等到11月才宣布。(sl)